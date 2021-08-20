Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» на каналі Знай.ua розповіла про проблеми, з якими українці можуть зіткнутися в новому опалювальному сезоні через перекладання відповідальності в сфері тарифної політики і недостачу коштів в місцевих бюджетах.

«На декількох останніх Кабмінах піднімалося питання тарифів на комуналку. Риторика одна і та ж: місцева влада отримала всі повноваження по тарифній політиці, тому і весь попит - з них», - каже Завальнюк.

Вона розповіла, що на урядовій нараді по тарифах міністр регіонального розвитку Чернишов пішов ще далі і запропонував залишити діючі тарифи на опалення і гарячу воду ще на один сезон, а різницю в тарифах і їх реальній собівартості, яка виникає через подорожчання газу, перекласти на місцеві бюджети, щоб вони компенсували комунальникам. Журналістка додала, що аргумент про те, що в місцевих бюджетах немає грошей на такі компенсації, нікого не вразив.

«А тепер дивіться як виходить: місцева влада не може жодним чином вплинути на ситуацію на внутрішньому ринку. Грошей місцеві бюджети недоотримують вже другий рік через локдауни, і восени нас чекає черговий карантин. Економити на опаленні і гарячій воді в регіонах будуть, і в першу чергу відключать опалення в школах і садках, в комунальних структурах почнуть недоопалювати. Мерзнути будуть студенти і пацієнти районних лікарень, у яких немає своїх твердопаливних котлів», - заявила Завальнюк.

Журналістка зазначила, що в Мінрегіоні відзвітували про нараду по опалювальному сезону в ОП, де заявили, що основним завданням, яке поставить президент, є своєчасний запуск опалювального сезону, і щоб тарифи на опалення для населення не виросли.

«Тобто фактично почався «тарифний футбол» - центральна влада нібито пропонує місцевим чиновникам ряд можливостей для того, щоб стримати підвищення платіжки. А, якщо на місцях цим не можуть скористатися, то і попит з місцевої влади. Такий тарифний розворот вже змушує владу окремих міст шукати способи мінімізувати зростання цін на опалення. При тому, що раніше вони в один голос заявляли, що з осені буде комунальний колапс, а платіжки сильно виростуть», - зазначила Завальнюк.

Як повідомляла Politeka, експерт розповів, чи зможе влада брехати про газ у новому політичному сезоні.

Також Politeka писала про те, що Гадюкін назвав купівлю газу в Росії тиском і шантажем.