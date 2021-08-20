Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказала о проблемах, с которыми украинцы могут столкнуться в новом отопительном сезоне из-за перекладывания ответственности в сфере тарифной политике и недостачи средств в местных бюджетах.

«На нескольких последних Кабминах поднимался вопрос тарифов на коммуналку. Риторика одна и та же, местные власти получили все полномочия по тарифной политике, поэтому и весь спрос - с них», - говорит Завальнюк.

Она рассказала, что на правительственном совещании по тарифам министр регионального развития Чернышев пошел еще дальше и предложил оставить действующие тарифы на отопление и горячую воду еще на один сезон, а разницу в тарифах и их реальной себестоимости, которая возникает из-за подорожания газа, переложить на местные бюджеты, чтобы они компенсировали коммунальщикам. Журналистка добавила, что аргумент о том, что в местных бюджетах нет денег на такие компенсации, никого не впечатлил.

«А теперь смотрите как получается: местные власти не могут никоем образом повлиять на ситуацию на внутреннем рынке. Денег местные бюджеты недополучают уже второй год из-за локдаунов и осенью нас ждет очередной карантин. Экономить на отоплении и горячей воде в регионах будут, и в первую очередь отключат отопление в школах и садиках, в коммунальных структурах начнут недоотапливать. Мерзнуть будут студенты и пациенты районных больниц, у которых нет своих твёрдотоплевных котлов», - заявила Завальнюк.

Журналистка отметила, что в Минрегионе отчитались о совещании по отопительному сезону в ОП, где заявили, что основным заданием, которое поставит президент, является своевременный запуск отопительного сезона, и чтобы тарифы на отопление для населения не выросли.

«То есть фактически начался «тарифный футбол» - центральная власть якобы предлагает местным чиновникам ряд возможностей для того, чтобы сдержать повышение платежки. А, если на местах этим не могут воспользоваться, то и спрос с местных властей. Такой тарифный разворот уже заставляет власти отдельных городов искать способы минимизировать рост цен на отопление. При том, что раньше они в один голос заявляли, что с осени будет коммунальный коллапс, а платежки сильно вырастут», - отметила Завальнюк.

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