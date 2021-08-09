У церкві 10 серпня відзначають важливе свято

У церковному календарі день 10 серпня присвячений пам'яті двох апостолів — Прохора і Пармена. Інші назви свята: "День Прохора", "Прохоров день", "Меняли".

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Популярні новини зараз

Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"

Ульянова з "Холостяка" в стрінгах не стала приховувати пружну красу: провокаційне фото

Лопес показала справжню пристрасть, сівши на руки до Аффлека: "Цим людям точно за 50?"

Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"

В Україні знову вводять жорсткі штрафи, від 1700 до 5100 гривень: кому і за що доведеться заплатити
Показати ще

Історія свята

Прохор супроводжував апостола Петра, який через деякий час поставив його єпископом в місті Нікомідія. Він став супутником і учнем Іоанна Богослова, разом з яким був засланий на острів Патмос. Тут він написав Боже одкровення про кінцеві долі світу. Повернувшись до Нікомідії, Прохор сповідував християнську віру язичникам. В Антіохії Святий прийняв мученицьку смерть.

Апостол від сімдесяти Пармен старанно проповідував християнську віру в Македонії, служив при трапезах. Він разом з апостолами Прохором, Никонором і Тимоном був першим дияконом Церкви Христової. За однією версією, Пармен помер від того, що його наздогнала хвороба, за іншою, прийняв мученицьку смерть при імператорі Траяні.

церковь, свечи

Що не можна робити і традиції 10 серпня

У цей день наші предки, вирушаючи в храм, молилися святим апостолам, просячи захисту. Також в Прохоров день славили ковалів, бажаючи їм здоров'я і сил.

В лісі збирали ягоди. Перший зібраний стакан ягід потрібно було віддати в чужі руки, щоб був хороший урожай.

За народним повір'ям, в цей день не можна обмінювати, продавати свої речі або продукти - вигоди не буде, а чекають лише збитки.

Наші предки вірили, що на Прохора обов'язково потрібно з'їсти грушу. Це до удачі і радості.

Також не можна на цей день намічати весіль - щастя в молодій родині, створеної в цей день, не буде.

літо, весна, люди, погода

Прикмети 10 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

  • якщо в цей день безвітряно і ллє дощ - це до тривалої негоди.
  • хмари високо пливуть - до сухої і ясної погоди.
  • дощ без вітру - до затяжної негоди.
  • багато роси вранці - день буде сонячним.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.