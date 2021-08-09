Традиційно в цей день відвідують богослужіння

У церкві 10 серпня відзначають важливе свято

У церковному календарі день 10 серпня присвячений пам'яті двох апостолів — Прохора і Пармена. Інші назви свята: "День Прохора", "Прохоров день", "Меняли".

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Прохор супроводжував апостола Петра, який через деякий час поставив його єпископом в місті Нікомідія. Він став супутником і учнем Іоанна Богослова, разом з яким був засланий на острів Патмос. Тут він написав Боже одкровення про кінцеві долі світу. Повернувшись до Нікомідії, Прохор сповідував християнську віру язичникам. В Антіохії Святий прийняв мученицьку смерть.

Апостол від сімдесяти Пармен старанно проповідував християнську віру в Македонії, служив при трапезах. Він разом з апостолами Прохором, Никонором і Тимоном був першим дияконом Церкви Христової. За однією версією, Пармен помер від того, що його наздогнала хвороба, за іншою, прийняв мученицьку смерть при імператорі Траяні.

Що не можна робити і традиції 10 серпня

У цей день наші предки, вирушаючи в храм, молилися святим апостолам, просячи захисту. Також в Прохоров день славили ковалів, бажаючи їм здоров'я і сил.

В лісі збирали ягоди. Перший зібраний стакан ягід потрібно було віддати в чужі руки, щоб був хороший урожай.

За народним повір'ям, в цей день не можна обмінювати, продавати свої речі або продукти - вигоди не буде, а чекають лише збитки.

Наші предки вірили, що на Прохора обов'язково потрібно з'їсти грушу. Це до удачі і радості.



Також не можна на цей день намічати весіль - щастя в молодій родині, створеної в цей день, не буде.



Прикмети 10 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

якщо в цей день безвітряно і ллє дощ - це до тривалої негоди.

хмари високо пливуть - до сухої і ясної погоди.

дощ без вітру - до затяжної негоди.

багато роси вранці - день буде сонячним.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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