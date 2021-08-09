Традиционно в этот день посещают богослужение

В церкви 10 августа отмечают важный праздник

В церковном календаре день 10 августа посвящен памяти двух апостолов — Прохора и Пармена. Другие названия праздника: "День Прохора", "Прохоров день", "Менялы".

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Прохор сопровождал апостола Петра, который спустя время поставил его епископом в городе Никомидия. Он стал спутником и учеником Иоанна Богослова, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Здесь он написал Божие Откровение о конечных судьбах мира. Вернувшись в Никомидию, Прохор исповедовал христианскую веру язычникам. В Антиохии святой принял мученическую смерть.

Апостол от семидесяти Пармен усердно проповедовал христианскую веру в Македонии, служил при трапезах. Он вместе с апостолами Прохором, Никонором и Тимоном был первым диаконом Церкви Христовой. По одной версии, Пармен умер от настигшей его болезни, по другой, принял мученическую смерть при императоре Траяне.

Что нельзя делать и традиции 10 августа

В этот день наши предки, отправляясь в храм, молились святым апостолам, прося защиты. Также в Прохоров день славили кузнецов, желая им здоровья и сил.

В лесу собирали ягоды. Первый собранный стакан ягод нужно было отдать в чужие руки, чтобы был хороший урожай.

По народному поверью, в этот день нельзя обменивать, продавать свои вещи или продукты - выгоды не будет, а ждут лишь убытки.

Наши предки верили, что на Прохора обязательно нужно съесть грушу. Это к удаче и радости.



Также нельзя на этот день намечать свадеб - счастья в молодой семье, созданной в этот день, не будет.

Приметы 10 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

если в этот день безветренно и льет дождь — это к длительной непогоде.

облака высоко плывут — к сухой и ясной погоде.

дождь без ветра — к затяжной непогоды.

много росы утром — день будет солнечным.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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