Неповнолітньому абітурієнту надіслали повістку в армію
Ольга Толюпа-мама дитини, розповіла, що знайшла в поштовій скриньці повістку, хоча її синові всього 17 років.
"Підкажіть, будь ласка. Прийшла в поштову скриньку повістка дитині з'явиться 12.08.21 у військкомат для проходження мед. комісії для призову. Син надійшов на бюджет , але наказу ясна річ ще немає. Крім того йому 18 років буде тільки в кінці року. Які наші дії повинні бути?",- пише жінка в публікації.
У коментарях підписники пишуть, що повістка не має силу, якщо її не віддали особисто в руки, під розпис.
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Нагадаємо, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком військовозобов'язаних українців.
Такий порядок регламентовано ст.65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Складовою частиною військового обов'язку є знаходження на обліку у військкоматі і строкова служба в армії.
До слова, в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.
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