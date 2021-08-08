Несовершеннолетнему абитуриенту прислали на почту повестку в армию

Ольга Толюпа - мама ребенка, рассказала, что нашла в почтовом ящике повестку, хотя ее сыну всего 17 лет.

"Подскажите, пожалуйста. Пришла в почтовый ящик повестка ребёнку явится 12.08.21 в военкомат для прохождения мед. комиссии для призыва. Сын поступил на бюджет , но приказа понятное дело ещё нет. Кроме того ему 18 лет будет только в конце года. Какие наши действия должны быть?", - пишет женщина в публикации.

В комментариях подписчики пишут, что повестка не имеет силу, если ее не отдали лично в руки, под роспись.

Напомним, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью военнообязанных украинцев.

Такой порядок регламентирован ст. 65 Конституции и ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Составной частью воинской обязанности является нахождение на учете в военкомате и срочная служба в армии.

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