Водій маршрутки на Одещині обізвав бійця АТО
Інцидент стався в маршрутці №25. Боєць АТО надав пільгове посвідчення учасника бойових дій.
Водій обурився і нагрубив військовому: "як ви за**али зі своїми посвідченнями. Іди на х *ен звідси."
Через якийсь час активісти знайшли водія, провели з ним "виховну бесіду", повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул в соцмережі.
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"Цей покидьок не буде більше працювати в сфері обслуговування, обіцяю!"- написав активіст опублікувавши фото, де водій вже облитий зеленкою.
До слова, у Києві в "містичному" місці загорілася маршрутка
Відомо, що автобус загорівся недалеко від лісового кладовища.
Під час прямування до місця стоянки в маршрутному таксі «Богдан» виникла пожежа.
На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було.
Внаслідок пожежі водій маршрутки отримав опіки обличчя та руки. Медики надали йому допомогу на місці.
До гасіння вогню залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що пасажири влаштували заміс у маршрутці через сумку: відео бійки.
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