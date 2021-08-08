Водій маршрутки на Одещині обізвав бійця АТО

Інцидент стався в маршрутці №25. Боєць АТО надав пільгове посвідчення учасника бойових дій.

Водій обурився і нагрубив військовому: "як ви за**али зі своїми посвідченнями. Іди на х *ен звідси."

Через якийсь час активісти знайшли водія, провели з ним "виховну бесіду", повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул в соцмережі.

"Цей покидьок не буде більше працювати в сфері обслуговування, обіцяю!"- написав активіст опублікувавши фото, де водій вже облитий зеленкою.

До слова, у Києві в "містичному" місці загорілася маршрутка

Відомо, що автобус загорівся недалеко від лісового кладовища.

Під час прямування до місця стоянки в маршрутному таксі «Богдан» виникла пожежа.

На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було.

Внаслідок пожежі водій маршрутки отримав опіки обличчя та руки. Медики надали йому допомогу на місці.

До гасіння вогню залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що пасажири влаштували заміс у маршрутці через сумку: відео бійки.

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