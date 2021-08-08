Водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО

Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.

Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."

Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.

"Этот подонок не будет больше работать в сфере обслуживания, обещаю!"- написал активист опубликовав фото, где водитель уже облит зеленкой.

К слову, в Киеве в "мистическом" месте загорелась маршрутка

Известно, что автобус загорелся недалеко от лесного кладбища.

Во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар.

На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

В результате пожара водитель маршрутки получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.

К тушению огня привлекли 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки.

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