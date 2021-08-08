Яблучний, Медовий та Горіховий спас українці відзначатимуть у серпні
Відомо, що протягом кожного з цих свят вшановується пам'ять Господа, освячуються однойменні продукти і накривається святковий стіл.
Медовий спас щорічно відзначається 14 серпня.
Яблучний Спас - 19 числа, в день Преображення Господнього.
Горіховий спас під кінець місяця, 29 серпня.
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Медовий Спас починає збір і освячення меду людьми, в цей день шанують три важливі святині, що включають Животворящий Хрест Господній, ікону Володимирської Божої Матері і образ Спасителя.
Яблучний Спас-Преображення Господнє, коли заборонено було їсти яблука. Зараз же готуються різні страви з яблук, а також в церкві освячують фрукти і починається збір врожаю.
Горіховий Спас, приурочений до перенесення нерукотворного образу Господа Бога в Константинополь, коли дозволені народні гуляння, ярмарки.
У цей день традиційно печуть хліб, млинці і пироги.
До слова, протягом 2021 року в Україні буде 10 офіційних вихідних
24 серпня в Україні відзначається День Незалежності, який є неробочим днем. Цього року це свято припадає на вівторок, у зв'язку з цим понеділок, 23 серпня буде вихідним.
Відпрацьовувати 23 Серпня потрібно буде в суботу - 28-го.
В результаті в українців буде чотири вихідних-з 21 по 24 серпня. Традиційні вихідні цього року випали на 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.
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