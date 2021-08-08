Это важные праздники!

Яблочный, Медовый и Ореховый спас украинцы будут отмечать в августе

Известно, что в течение каждого из этих праздников чтится память Господа, освящаются одноименные продукты и накрывается праздничный стол.

Медовый спас ежегодно отмечается 14 августа.

Яблочный Спас — 19 числа, в день Преображения Господня.

Ореховый спас под конец месяца, 29 августа.

Медовый Спас начинает сбор и освящение меда людьми, в этот день почитают три важные святыни, включающие Животворящий Крест Господен, икону Владимирской Божьей Матери и образ Спасителя.

Яблочный Спас — Преображение Господне, когда запрещено было есть яблоки. Сейчас же готовятся различные блюда из яблок, а также в церкви освещаются фрукты и начинается сбор урожая.

Ореховый Спас, приуроченный к перенесению нерукотворного образа Господа Бога в Константинополь, когда разрешены народные гуляния, ярмарки.

В этот день традиционно пекут хлеб, блины и пироги.

К слову, вавгусте 2021 года в Украине будет 10 официальных выходных

24 августа в Украине отмечается День Независимости, который является нерабочим днем. В этом году это праздник приходится на вторник, в связи с этим понедельник, 23 августа будет выходным.

Отрабатывать 23 августа нужно будет в субботу - 28-го.

В результате у украинцев будет четыре выходных - с 21 по 24 августа. Традиционные выходные в этом году выпали на 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

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