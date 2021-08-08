У Київській області підлітки влаштували "розваги" на кладовищі

Про це повідомили в телеграм-каналі "Київ Оперативний".

Молоді люди голосно слухали музику прямо на могилах. Одна з дівчат залізла на хрест і почала на ньому розгойдуватися.

Через якийсь час в мережі з'явилися інформація, що всіх учасників моторошної "вечірки" знайшли і тепер справа за поліцією.

"Всі особи, які вирішили розважитися на кладовищі ідентифіковані телеграм-каналом «Катарсис». Тепер справа за поліцією.

Оскільки всі вони вже повнолітні-навряд чи виправляться. Тому, зовсім скоро будуть нові "геройські вчинки", що вражають , - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

"Та завжди таке було. Тільки небуло мобільників з камерами, і ніхто не знав про це, крім самих лазять по хрестах", "з кожним наступним поколінням, суспільство тупіє", "чекаємо відео з вибаченнями", "толерантність батьків у всій красі", " Люди, ви серйозно? Я не захищаю, просто якщо насправді дивитися, не вони винні, що таке творять, в першу чергу, батьків треба отчіхвостіть і настукати по голові, за таке виховання!",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ливні наробили біди в Україні, відео катастрофи: ями в людський зріст і розмите кладовище.

Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.

Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.