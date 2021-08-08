В Киевской области подростки устроили "развлечения" на кладбище

Об этом сообщили в телеграм-канале "Киев оперативный".

Молодые люди громко слушали музыку прямо на могилах. Одна из девушек залезла на крест и начала на нем раскачиваться.

Спустя какое-то время в сети появились информация, что всех участников жуткой "вечеринки" нашли и теперь дело за полицией.

«Все лица, решившие развлечься на кладбище идентифицированы телеграмм-каналом «Катарсис». Теперь дело за полицией.

Поскольку все они уже совершеннолетние – вряд ли исправятся. Поэтому, совсем скоро будут новые, поражающие «геройские поступки»», - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

"Та всегда такое было. Только небыло мобильников с камерами, и никто не знал об этом, кроме самих лазящих по крестам", "С каждым следующим поколением,общество тупеет", "Ждём видео с извинениями", "Толерантность родителей во всей красе", "Люди, вы серьезно? Я не защищаю, просто если в действительности смотреть, не они виноваты, что такое творят, в первую очередь, родителей надо отчихвостить и настучать по голове, за такое воспитание!", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что ливни наделали беды в Украине, видео катастрофы: ямы в человеческий рост и размытое кладбище.

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