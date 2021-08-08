Украинцы могут начать платить огромные штрафы за непристегнутый ремень

На сайте президента появилась петиция, которая касается повышения штрафов.

Щербан Артур считает, что ремень безопасности в машинах используют далеко не все.

Водители и пассажиры, по мнению автора, не обращают внимание на важные правила, для их соблюдения якобы нужно "стимулировать" украинцев высокими штрафами.

Сумма штрафа в 510 гривен является недопустимой, по мнению автора.

"Если вы думаете что проблема только в голове людей, это не так. Наши водители которые здесь используют ремни, в странах Европы обязательно ими пользуются, потому что штраф в 500 долларов (а именно такой штраф я предлагаю у нас в стране), их пугает больше чем собственная смерть, а также тех, кто с ними в автомобиле" - говорится в сообщении.

К слову, украинцев предупредили о нововведении относительно налогов на недвижимость.

Теперь необходить опласивать налог на недвижимость на протяжении 60 дней, после получения платежки с уведомлением

В случае не соблюдения сроков оплаты, владельца квартиры или дома могут оштрафовать.

Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир.

Украинцам придется заплатить по 70,8 гривен за каждый "лишний" квадратный метр.

Ранее сообщалось, что новое подорожание ударило по карманам украинцев, уравнивают с Европой.

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