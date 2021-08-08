Украинцы могут начать платить огромные штрафы за непристегнутый ремень
На сайте президента появилась петиция, которая касается повышения штрафов.
Щербан Артур считает, что ремень безопасности в машинах используют далеко не все.
Водители и пассажиры, по мнению автора, не обращают внимание на важные правила, для их соблюдения якобы нужно "стимулировать" украинцев высокими штрафами.
Сумма штрафа в 510 гривен является недопустимой, по мнению автора.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Мать покойного Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам за помощью: "38 жалоб о нарушении..."
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
В Украину ворвутся морозы и снегопады: синоптики поделились прогнозом погоды до конца осени
"Если вы думаете что проблема только в голове людей, это не так. Наши водители которые здесь используют ремни, в странах Европы обязательно ими пользуются, потому что штраф в 500 долларов (а именно такой штраф я предлагаю у нас в стране), их пугает больше чем собственная смерть, а также тех, кто с ними в автомобиле" - говорится в сообщении.
К слову, украинцев предупредили о нововведении относительно налогов на недвижимость.
Теперь необходить опласивать налог на недвижимость на протяжении 60 дней, после получения платежки с уведомлением
В случае не соблюдения сроков оплаты, владельца квартиры или дома могут оштрафовать.
Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир.
Украинцам придется заплатить по 70,8 гривен за каждый "лишний" квадратный метр.
Ранее сообщалось, что новое подорожание ударило по карманам украинцев, уравнивают с Европой.
Напомним, украинцев огорошили новым подорожанием коммуналки: "Тариф вырастет на 70%"
Также Politeka сообщала, что в Украине взлетели цены на сигареты и алкоголь: сколько стоят