Український пенсіонер у тридцятиградусну спеку продавав картоплю, яблука та груші біля траси

Засновник Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання батьків-одинаків України" Олександр Мазур на сторінці Facebook розмістив дуже зворушливий пост.

Олександр на узбіччі дороги побачив старого дідуся, який продавав фрукти та овочі, вирощені на власному городі.

Дід Іван був одягнений в старі штани і піджак чорного кольору.

"Здавалося, що він скоро просто висохне на цьому сонці", - зазначив українець.

Олександр вирішив підійти і поцікавитися, навіщо дідусь в таку спеку виходить на трасу.

З'ясувалося, що три відра з фруктами і овочами дідусь несе майже два кілометри через крайню необхідність.

"Ліки сильно подорожчали, а без них я ніяк" - каже дід Іван.

Дідусь нікого не звинувачував, поводився дуже гідно незважаючи на всю несправедливість світу.

"Хотілося б побажати нашим правителям, які всі ці роки вносили свій внесок в "благополуччя" людей, в їх старість носити цих три відра кожен день...",- написав Олександр.

"Так, Олександр на жаль це має місце бути. І кожен день наші бабусі і дідусі на ринок , щоб вижити! І найголовніше що вони працювали все своє життя, а пенсії (не смішні) принизливі! Толі ще буде, коли зростуть тарифи на комуналку!!", "Прийде час, коли якщо не вони, то їхні діти, онуки за їхні дії відповідатимуть", " мені навіть не хочеться коментувати,але не стрималася,я давно зрозуміла,що від простих людей в нашій державі нічого не залежить,мені соромно за те,що відбувається, як ми живемо.Хочу сказати тим, хто не може нажравшегося, як кажуть в труні кишень немає, і гроші там вам недопоможуть,схаменіться,робіть добрі справи тут і зараз,тому що рано чи пізно все залишите, а там запитають...",- пишуть українці в мережі.

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