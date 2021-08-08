Украинский пенсионер в тридцатиградусную жару продавал картошку, яблоки и груши возле трассы

Основатель Всеукраинской общественной организации "Объединение отцов-одиночек Украины" Александр Мазур на странице Facebook разместил очень трогательный пост.

Александр на обочине дороги увидел старого дедушку, который продавал фрукты и овощи, выращенные на собственном огороде.

Дед Иван был одет в старые штаны и пиджак черного цвета.

"Казалось, что он скоро просто высохнет на этом солнце", - отметил украинец.

Александр решил подойти и поинтересоваться, зачем дедушка в такую ​​жару выходит на трассу.

Выяснилось, что три ведра с фруктами и овощами дедушка несет почти два километра из-за крайней необходимости.

"Лекарства сильно подорожали, а без них я никак" - говорит дед Иван.

Дедушка никого не обвинял, вел себя очень достойно несмотря на всю несправедливость мира.

"Хотелось бы пожелать нашим правителям, которые все эти годы вносили свой вклад в "благополучия" людей, в их старость носить этих три ведра каждый день...", - написал Александр.

"Да, Александр к сожалению это имеет место быть. И каждый день наши бабули и дедули на рынок , чтобы выжить! И самое главное что они РАБОТАЛИ всю свою жизнь, а пенсии ( не смешные) унизительные! Толи ещё будет, когда вырастут тарифы на коммуналку!!", "Придет время, когда если не они, то их дети, внуки за их действия будут отвечать", "Мне даже не хочется комментировать,но не сдержалась,я давно поняла,что от простых людей в нашем государстве ничего не зависит,мне стыдно за то,что происходит,как мы живем.Хочу сказать тем,кто не может нажравшегося,как говорят в гробу карманов нет,и деньги там вам недопоможуть,опомнитесь,делайте добрые дела здесь и сейчас,потому что рано или поздно все оставите,а там спросят...", - пишут украинцы в сети.

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