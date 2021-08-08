Новий удар негоди обрушиться на Україну
Про це повідомляти Укргідометцентр, передає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Вночі 8 серпня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях прогнозують грози, шквали місцями 15-20 м/с.оголошено жовтий рівень небезпеки.
Зазначимо, стихія вже пройшлася по ряду українських регіонів, залишивши без світла 55 населених пунктів. Такі дані на ранок 8 серпня.
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За інформацією ДСНС, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Тому світло зникло.
Внаслідок дощу, грози та сильного поривчастого вітру електропостачання немає в 7 областях України:
Полтавська - у 17 населених пунктах;
Сумська – 10;
Чернігівська-9;
Черкаська-7;
Донецька-6;
Кіровоградська-4;
Одеський.
Бригади обленерго працюють над відновленням поставок електроенергії.
Сильні дощі накрили Харків і Полтаву. Стихія затопила вулиці і повалила ряд дерев. У двох районах Харкова випав град.
На трасі Одеса-Миколаїв випав град, який схожий на сніг.
Негода в Миколаєві повалила дерева і стовпи.
Вже кілька днів борються з негодою в Одесі. Там фіксують багато підтоплень.
Дніпро теж затопило. Місцеві навіть плавали вулицями на матраці і ловили рибу.
Нагадаємо, серпень розбушувався:у мережі показали кадри "снігових" заметів на українській трасі, відео.
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