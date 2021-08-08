Новий удар негоди обрушиться на Україну

Про це повідомляти Укргідометцентр, передає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі 8 серпня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях прогнозують грози, шквали місцями 15-20 м/с.оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зазначимо, стихія вже пройшлася по ряду українських регіонів, залишивши без світла 55 населених пунктів. Такі дані на ранок 8 серпня.

За інформацією ДСНС, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Тому світло зникло.

Внаслідок дощу, грози та сильного поривчастого вітру електропостачання немає в 7 областях України:

Полтавська - у 17 населених пунктах;

Сумська – 10;

Чернігівська-9;

Черкаська-7;

Донецька-6;

Кіровоградська-4;

Одеський.

Бригади обленерго працюють над відновленням поставок електроенергії.

Сильні дощі накрили Харків і Полтаву. Стихія затопила вулиці і повалила ряд дерев. У двох районах Харкова випав град.

На трасі Одеса-Миколаїв випав град, який схожий на сніг.

Негода в Миколаєві повалила дерева і стовпи.

Вже кілька днів борються з негодою в Одесі. Там фіксують багато підтоплень.

Дніпро теж затопило. Місцеві навіть плавали вулицями на матраці і ловили рибу.

Нагадаємо, серпень розбушувався:у мережі показали кадри "снігових" заметів на українській трасі, відео.

Як повідомляла Politeka, опади скасовуються, синоптики видали новий прогноз: "Комфортні + 30 і..."

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