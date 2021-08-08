Новый удар непогоды обрушится на Украину
Об этом сообщает Укргидометцентр, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ночью 8 августа во восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях прогнозируют грозы, шквалы местами до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
Отметим, стихия уже прошлась по ряду украинских регионов, оставив без света 55 населенных пунктов. Такие данные на утро 8 августа.
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По информации ГСЧС, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.
Вследствие дождя, грозы и сильного порывистого ветра электроснабжения нет в 7 областях Украины:
Полтавская – в 17 населенных пунктах;
Сумская – 10;
Черниговская – 9;
Черкасская – 7;
Донецкая – 6;
Кировоградская – 4;
Одесская.
Бригады облэнерго работают над возобновлением поставок электроэнергии.
Сильные дожди накрыли Харьков и Полтаву. Стихия затопила улицы и повалила ряд деревьев. В двух районах Харькова выпал град.
На трассе Одесса – Николаев выпал град, который похож на снег.
Непогода в Николаеве повалила деревья и столбы.
Уже несколько дней борются с непогодой в Одессе. Там фиксируют много подтоплений.
Днепр тоже затопило. Местные даже плавали по улицам на матрасе и ловили рыбу.
Напомним, август разбушевался: в сети показали кадры "снежных" заносов на украинской трассе, видео.
Как сообщала Politeka, осадки отменяются, синоптики выдали новый прогноз: «Комфортные +30 и…»
Также Politeka писала, что ливни накрыли Одесскую область, улицы оказались под водой: кадры непогоды.