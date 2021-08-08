Новый удар непогоды обрушится на Украину

Об этом сообщает Укргидометцентр, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ночью 8 августа во восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях прогнозируют грозы, шквалы местами до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, стихия уже прошлась по ряду украинских регионов, оставив без света 55 населенных пунктов. Такие данные на утро 8 августа.

По информации ГСЧС, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.

Вследствие дождя, грозы и сильного порывистого ветра электроснабжения нет в 7 областях Украины:

Полтавская – в 17 населенных пунктах;

Сумская – 10;

Черниговская – 9;

Черкасская – 7;

Донецкая – 6;

Кировоградская – 4;

Одесская.

Бригады облэнерго работают над возобновлением поставок электроэнергии.

Сильные дожди накрыли Харьков и Полтаву. Стихия затопила улицы и повалила ряд деревьев. В двух районах Харькова выпал град.

На трассе Одесса – Николаев выпал град, который похож на снег.

Непогода в Николаеве повалила деревья и столбы.

Уже несколько дней борются с непогодой в Одессе. Там фиксируют много подтоплений.

Днепр тоже затопило. Местные даже плавали по улицам на матрасе и ловили рыбу.

Напомним, август разбушевался: в сети показали кадры "снежных" заносов на украинской трассе, видео.

Как сообщала Politeka, осадки отменяются, синоптики выдали новый прогноз: «Комфортные +30 и…»

Также Politeka писала, что ливни накрыли Одесскую область, улицы оказались под водой: кадры непогоды.