У Києві заборонено купання на чотирнадцяти пляжах

Про це передають на сайті КП"Плесо".

Станом на 7 серпня заборонено купатися на чотирнадцяти пляжах Києва, тобто ні на одному офіційному пляжі столиці, якими займається КП "Плесо", купатися не можна.

У списку заборонених плажів знаходяться головні зони відпочинку киян.

Про причини заборони на даний момент нічого не відомо.

До слова, нещастя сталося в Києві на водоймі

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Києві.

Так, у столиці потонули чоловік і вагітна жінка.

На річці Дніпро поблизу південного мосту потонув чоловік.

У мікрорайоні Райдужний на водоймі відпочивали нетверезий хлопець і його вагітна дівчина.

Хлопець не додивився, як потонула 22-річна дівчина, повідомляє громадська організація "Автопатруль Майдан".

Активістам молодий чоловік повідомив, що потонула була на третьому місяці вагітності.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.