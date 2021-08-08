У Києві заборонено купання на чотирнадцяти пляжах
Про це передають на сайті КП"Плесо".
Станом на 7 серпня заборонено купатися на чотирнадцяти пляжах Києва, тобто ні на одному офіційному пляжі столиці, якими займається КП "Плесо", купатися не можна.
У списку заборонених плажів знаходяться головні зони відпочинку киян.
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Про причини заборони на даний момент нічого не відомо.
До слова, нещастя сталося в Києві на водоймі
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Києві.
Так, у столиці потонули чоловік і вагітна жінка.
На річці Дніпро поблизу південного мосту потонув чоловік.
У мікрорайоні Райдужний на водоймі відпочивали нетверезий хлопець і його вагітна дівчина.
Хлопець не додивився, як потонула 22-річна дівчина, повідомляє громадська організація "Автопатруль Майдан".
Активістам молодий чоловік повідомив, що потонула була на третьому місяці вагітності.
Нагадаємо, що відпочиваючим заборонили купатися в Одесі, названа причина: які пляжі загрожують здоров'ю.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.