В Киеве запрещено купание на четырнадцати пляжах
Об этом сообщили на сайте КП “Плесо”.
По состоянию на 7 августа запрещено купаться на четырнадцати пляжах Киева, то есть ни на одном официальном пляже столицы, которыми занимается КП “Плесо”, купаться нельзя.
В списке запрещенных плажей находятся главные зоны отдыха киевлян.
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О причинах запрета на данный момент ничего не известно.
К слову, несчастье произошло в Киеве на водоеме
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.
Так, в столице утонули мужчина и беременная женщина.
На реке Днепр вблизи Южного моста утонул мужчина.
В микрорайоне Радужный на водоеме отдыхали нетрезвый парень и его беременная девушка.
Парень не досмотрел, как утонула 22-летняя девушка, сообщает общественная организация "Автопатруль Майдан".
Активистам молодой человек сообщил, что утонувшая была на третьем месяце беременности.
Напомним, что отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.