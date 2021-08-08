В Киеве запрещено купание на четырнадцати пляжах

Об этом сообщили на сайте КП “Плесо”.

По состоянию на 7 августа запрещено купаться на четырнадцати пляжах Киева, то есть ни на одном официальном пляже столицы, которыми занимается КП “Плесо”, купаться нельзя.

В списке запрещенных плажей находятся главные зоны отдыха киевлян.

О причинах запрета на данный момент ничего не известно.

К слову, несчастье произошло в Киеве на водоеме

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.

Так, в столице утонули мужчина и беременная женщина.

На реке Днепр вблизи Южного моста утонул мужчина.

В микрорайоне Радужный на водоеме отдыхали нетрезвый парень и его беременная девушка.

Парень не досмотрел, как утонула 22-летняя девушка, сообщает общественная организация "Автопатруль Майдан".

Активистам молодой человек сообщил, что утонувшая была на третьем месяце беременности.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.