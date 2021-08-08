У Києві розшукують небезпечного чоловіка

Поліція Києва шукає чоловіка, якого підозрюють у вчиненні грабежу та згвалтування, передає "Київ Оперативний".

«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові із зали суду нещодавно втік злочинець.

Про це повідомляв місцевий Telegram-канал "Труха Харків".

В Апеляційному суді на вул. Небесної Сотні, іноземця знімали з домашнього арешту, щоб відправити на батьківщину до Туреччини у в'язницю. Однак після оголошення вироку, чоловік вискочив із залу суду і втік.

У Харкові оголосили план" Сирена", на виїздах з міста перевіряли транспортні засоби.

Відео втечі можна побачити тут.

Відомо, що в результаті чоловіка затримали.

Також ми писали раніше, що в Україні шукають небезпечного злочинця, фото: "накинувся на літню жінку".

Як повідомляла Politeka, Втеча злочинця з суду в Харкові потрапила на камеру: у місті оголосили план "Сирена"

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.