У Києві розшукують небезпечного чоловіка
Поліція Києва шукає чоловіка, якого підозрюють у вчиненні грабежу та згвалтування, передає "Київ Оперативний".
«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові із зали суду нещодавно втік злочинець.
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
"Уряд схвалив": хто з українців отримає по 2 тисячі гривень до 1 вересня
Полякова зважилася показати нерідного батька, про якого завжди мовчала: "Не розповідала цю історію нікому"
Лікар назвав основні симптоми штаму "Дельта", кількість хворих зростає: "Не тільки висока температура"
66-річний чоловік найбагатшої співачки України вразив друга Тіни Кароль: "Виглядає краще, ніж я в 36"
Про це повідомляв місцевий Telegram-канал "Труха Харків".
В Апеляційному суді на вул. Небесної Сотні, іноземця знімали з домашнього арешту, щоб відправити на батьківщину до Туреччини у в'язницю. Однак після оголошення вироку, чоловік вискочив із залу суду і втік.
У Харкові оголосили план" Сирена", на виїздах з міста перевіряли транспортні засоби.
Відео втечі можна побачити тут.
Відомо, що в результаті чоловіка затримали.
Також ми писали раніше, що в Україні шукають небезпечного злочинця, фото: "накинувся на літню жінку".
Як повідомляла Politeka, Втеча злочинця з суду в Харкові потрапила на камеру: у місті оголосили план "Сирена"
Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.