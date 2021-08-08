В Киеве разыскивают опасного мужчину

Полиция Киева ищет мужчину, которого подозревают в совершении грабежа и изнасилования, передает «Киев Оперативный».

«В случае выявления или наличии информации относительно местонахождения данного гражданина просьба срочно сообщить сотрудников отдела криминальной полиции Голосеевского УП: 0633229385, 0632451224 или 102», — говорится в сообщении.

К слову, в Харькове из зала суда недавно сбежал преступник.

Об этом сообщал местный Telegram-канал "Труха Харьков".

В апелляционном суде на ул. Небесной сотни, иностранца снимали с домашнего ареста, чтобы отправить на родину в Турцию в тюрьму. Однако после оглашения приговора, мужчина выскочил из зала суда и сбежал.

В Харькове объявили план "Сирена", на выездах из города проверяли транспортные средства.

Видео побега можно увидеть здесь.

Известно, что в итоге мужчину задержали.

Также мы писали ранее, что в Украине ищут опасного преступника, фото: "набросился на пожилую женщину".

Как сообщала Politeka, бегство преступника из суда в Харькове попало на камеру: в городе объявили план "Сирена"

Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.