Нещастя сталося в Києві на водоймі

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Києві.

Так, у столиці потонули чоловік і вагітна жінка.

На річці Дніпро поблизу південного мосту потонув чоловік. Він пішов купатися і не повернувся. На місце події направили водолазів, які дістали тіло потопельника на відстані 30 метрів від лівого берега і на глибині 6 метрів.

У мікрорайоні Райдужний на водоймі відпочивали нетверезий хлопець і його вагітна дівчина.

Хлопець не додивився, як потонула 22-річна дівчина, повідомляє громадська організація "Автопатруль Майдан".

Активістам молодий чоловік повідомив, що потонула була на третьому місяці вагітності.

"Страшне горе для батьків. Що ж ви наробили?", " Щирі співчуття, близьким і родичам!", " Горе батькам!!! Співчуваю!", "Ну чому так, він же був поруч?", "Але він такий п'яний, ви говорите не зміг би себе врятувати, але він врятувався?!

Люди у нас байдужі,з * * І а не люди...", "Чому пити і лізти до води???

Він винен у смерті дівчини...", " Прокляте озеро. Ще в 70 людей тут багато потонуло. І щас тонуть", - пишуть в коментарях до відео користувачі Мережі.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.