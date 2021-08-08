Несчастье произошло в Киеве на водоеме

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.

Так, в столице утонули мужчина и беременная женщина.

На реке Днепр вблизи Южного моста утонул мужчина. Он пошел купаться и не вернулся. На место происшествия направили водолазов, которые достали тело утопленникарасстоянии 30 метров от левого берега и на глубине 6 метров.

В микрорайоне Радужный на водоеме отдыхали нетрезвый парень и его беременная девушка.

Парень не досмотрел, как утонула 22-летняя девушка, сообщает общественная организация "Автопатруль Майдан".

Активистам молодой человек сообщил, что утонувшая была на третьем месяце беременности.

"Страшное горе для родителей. Что ж вы наделали?", " Щирі співчуття,близьким і родичам!", " Горе родителям!!! Соболезную!", "Н у почему так, он же был рядом?", "Но он такой пьяный,вы говорите не смог бы себя спасти,но он спасся?!

Люди у нас равнодушные,с**и а не люди...", "Почему пить и лезть к воде???

Он виновен в смерти девушки...", " Проклятое озеро. Ещё в 70 людей тут много потонуло. И щас тонут", - пишут в комментариях к видео пользователи сети.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.