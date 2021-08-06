Лікар назвав симптоми мутованого коронавірусу "Дельта", які відрізняють його від попередніх штамів COVID

Про це розповів лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Віктор Петров, передає РБК-Україна.

Випадки виявлення "Дельти" в Україні зростають з кожним днем. Станом на 5 серпня налічувалося 143 офіційно підтверджених зараження мутованим варіантом вірусу.

Віктор Петров працює на Закарпатті. Доктор зазначив, що відчув швидкість поширення хвороби за своїм прийомом пацієнтів

"Якщо минулого тижня у мене був один єдиний випадок за цілий тиждень, то в цей понеділок було вже три, у вівторок - два, тобто ця кількість зростає, і вона буде рости проградієнтно", - прогнозує лікар.

Цікаво, що захворювання проявляється по-особливому. Серед головних ознак не тільки висока температура, ураження органів нюху і кашель.

Доктор виділив симптоми коронавірусу "Дельта" , які були не властиві попереднім штамам:

шлунково-кишкові розлади (блювота, нудота, діарея);

туговухість, тобто порушення сприйняття звуків;

парестезія - певниц біль на шкірі;

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін попередив, що у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу " Дельта», локдаун в Україні може наступити вже цієї осені.

Нагадаємо, в Україні знайшли 143 випадки зараження "дельтою": у МОЗ розповіли, як розпізнати новий штам.

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