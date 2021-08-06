Врач назвал симптомы мутированного коронавируса «Дельта», которые отличают его от предыдущих штаммов COVID
Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров, передает РБК-Украина.
Случаи выявления «Дельты» в Украине растут с каждым днем. По состоянию на 5 августа насчитывалось 143 официально подтвержденных заражения мутировавшим вариантом вируса.
Виктор Петров работает на Закарпатье. Доктор отметил, что ощутил скорость распространения болезни по своему приему пациентов
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"Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник - два, то есть это количество растет, и оно будет расти проградиентно", - прогнозирует врач.
Интересно, что заболевание проявляется по-особенному. Среди главных признаков не только высокая температура, поражение органов обоняния и кашель.
Доктор выделил симптомы коронавируса «Дельта», которые были не свойственны предыдущим штаммам:
- желудочно-кишечные расстройства (рвота, тошнота, диарея);
- тугоухость, то есть нарушение восприятия звуков;
- парестезия - определенная боль на коже;
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что в связи с распространением штамма коронавируса «Дельта», локдаун в Украине может наступить уже этой осенью.
Напомним, в Украине нашли 143 случая заражения "Дельтой": в Минздраве рассказали, как распознать новый штамм.
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