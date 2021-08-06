У Чорнобилі знайшли містичне озеро

Про це стало відомо на сторінці Фейсбук Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Ставок розташований посеред колишнього села Жовтневе, відселеного після аварії на ЧАЕС.

Вчені розповіли, що водойма має не природне, а штучне походження.

"Типова Поліська копанка для господарських потреб, яка, до речі, існувала на цьому місці вже, як мінімум, в 19-му столітті (вона позначена на картах того часу). На топографічній карті радянських часів (на фото) добре видно, як озеро з трьох сторін оточують вулиці Жовтневого, а з двох сторін водойми входять-виходять канали", - йдеться в повідомленні.

Судячи по карті, в доаварійні часи форма озера була більше схожа на коротку краплю, ніж на око, але за десятиліття форма сильно змінилася, залишившись без штучної регуляції водойма прийняла круглу форму.

До слова, на Чорнобильській атомній електростанції виявили грибок, на який не діє радіація

Грибок знайшли ще в 1991 році, через п'ять років після аварії на ЧАЕС. Тоді вчені були здивовані тим фактом, як грибку вдалося вижити, незважаючи на найпотужнішу радіацію.

У процесі дослідження з'ясувалося, що гриби не тільки не вмирають від випромінювання, вони їм харчуються. Чорний грибок був насичений гамма-променями, він поглинав шкідливі промені і перетворював їх в хімічну енергію.

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