Вот это да!

В Чернобыле нашли мистическое озеро

Об этом стало известно на странице Фейсбук Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

Пруд расположен посреди бывшего села Жовтневое, отселенного после аварии на ЧАЭС.

Ученые рассказали, что водоем имеет не естественное, а искусственное происхождение.

"Типичная полесская копанка для хозяйственных нужд, которая, кстати, существовала на этом месте уже, как минимум, в 19-м веке (она обозначена на картах того времени). На топографической карте советских времен (на фото) хорошо видно, как озеро с трех сторон окружают улицы Жовтневого, а с двух сторон водоема входят-выходят каналы", - говорится в сообщении.

Судя по карте, в доаварийные времена форма озера была больше похожа на короткую каплю, чем на глаз, но за десятилетия форма сильно изменилась, оставшись без искусственной регуляции водоем принял круглую форму.

К слову, на Чернобыльской атомной электростанции обнаружили грибок, на который не действует радиация

Грибок нашли еще в 1991 году, спустя пять лет после аварии на ЧАЭС. Тогда ученые были удивлены тому факту, как грибку удалось выжить, несмотря на мощнейшую радиацию.

В процессе исследования выяснилось, что грибы не только не умирают от излучения, они им питаются. Черный грибок был насыщен гамма-лучами, он поглощал вредные лучи и превращал их в химическую энергию.

Напомним, что в Чернобыле на камеру поймали редких животных, уникальное видео: "идут своей дорогой".

Ранее Politeka сообщала, что в Припять спустя десятки лет вернулись его жители: трогательные кадры.

Также Politeka писала, что редкая аномалия в Чернобыле привела к непоправимым последствиям: "ощутим уже в марте".