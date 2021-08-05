У курортне місто Бердянськ прийшла нова напасть

Як передає Poltieka.net, на нашестя комарів поскаржилися відпочиваючі в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Цього літа туристи вже встигли постраждати від медуз і морських бліх. Відпочиваючим також докучали павуки.

На цей раз люди страждають від укусів комарів.

Очевидці кажуть, що комахи залітають навіть на високі поверхи.

"Ось так у нас потравили комарів, красені такі сидять. Ось такі красунчики сидять. Я такого в житті не бачив. На п'ятий поверх навіть підіймаються", - говорять туристи.

На опублікованих кадрах видно, що комарі злетілися на світло і просто обліпили стіну, а москітні сітки на вікнах ледь справляються зі своєю роботою.

У коментарях під постом місцеві жителі розділили невдоволення туристів.

"Жахливе з комарами і вдень і ввечері неможливо вийти подихати...", "Винна адміністрація Бердянська. Затиснули гроші на цькування комариних кладок. І тепер страждають всі жителі міста і гості. Я не пам'ятаю такої навали комарів за останні 50 років", - писали під відео.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.