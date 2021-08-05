У курортне місто Бердянськ прийшла нова напасть
Як передає Poltieka.net, на нашестя комарів поскаржилися відпочиваючі в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Цього літа туристи вже встигли постраждати від медуз і морських бліх. Відпочиваючим також докучали павуки.
На цей раз люди страждають від укусів комарів.
Очевидці кажуть, що комахи залітають навіть на високі поверхи.
"Ось так у нас потравили комарів, красені такі сидять. Ось такі красунчики сидять. Я такого в житті не бачив. На п'ятий поверх навіть підіймаються", - говорять туристи.
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На опублікованих кадрах видно, що комарі злетілися на світло і просто обліпили стіну, а москітні сітки на вікнах ледь справляються зі своєю роботою.
У коментарях під постом місцеві жителі розділили невдоволення туристів.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.