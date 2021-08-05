В Курортный город Бердянск пришла новая напасть
Как передает Poltieka.net, на нашествие комаров пожаловались отдыхающие в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Этим летом туристы уже успели пострадать от медуз и морских блох. Отдыхающим также досаждали пауки.
На этот раз люди страдают от укусов комаров.
Очевидцы говорят, что насекомые залетают даже на высокие этажи.
"Вот так у нас потравили комаров, красавчики такие сидят. Вот такие красавчики сидят. Я такого в жизни не видел. На пятый этаж даже поднимаются, травят так плотненько", – говорят туристы.
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На опубликованных кадрах видно, что комары слетелись на свет и просто облепили стену, а москитные сетки на окнах едва справляются со своей работой.
В комментариях под постом местные жители разделили недовольство туристов.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.