В Курортный город Бердянск пришла новая напасть

Как передает Poltieka.net, на нашествие комаров пожаловались отдыхающие в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Этим летом туристы уже успели пострадать от медуз и морских блох. Отдыхающим также досаждали пауки.

На этот раз люди страдают от укусов комаров.

Очевидцы говорят, что насекомые залетают даже на высокие этажи.

"Вот так у нас потравили комаров, красавчики такие сидят. Вот такие красавчики сидят. Я такого в жизни не видел. На пятый этаж даже поднимаются, травят так плотненько", – говорят туристы.

На опубликованных кадрах видно, что комары слетелись на свет и просто облепили стену, а москитные сетки на окнах едва справляются со своей работой.

В комментариях под постом местные жители разделили недовольство туристов.

"Ужасное с комарами и днем и вечером невозможно выйти подышать...", "Виновата администрация Бердянска. Зажали деньги на травлю комариных кладок. И теперь страдают все жители города и гости. Я не помню такого нашествия комаров за последние 50 лет", - писали под видео.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.