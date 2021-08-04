Нестерпна спека в Україні била рекорди не одноразово
Середньомісячна температура повітря в липні склала + 24,6 градусів, а це на 3,3 градуси вище норми. Більше того-погода в Україні в липні побила цілих чотири температурні рекорди.
Про це повідомляється у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського,
У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Відзначено 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів.
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Найхолодніше в столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +15 градусів, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6 градусів.
Також у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, це 93% кліматичної норми. У липні кияни пережили найспекотнішу ніч за 100 років.
Як кажуть кліматологи, це лише початок. Вони прогнозують, що клімат в Україні ставатиме теплішим і посушливішим.
До 2100 року територія буде поступово ставати схожа на пустелю з південного сходу на північний захід. Це принесе з собою сухе і спекотне літо. Довгі посушливі періоди будуть чергуватися з короткими, але сильними зливами.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.