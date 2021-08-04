Нестерпна спека в Україні била рекорди не одноразово

Середньомісячна температура повітря в липні склала + 24,6 градусів, а це на 3,3 градуси вище норми. Більше того-погода в Україні в липні побила цілих чотири температурні рекорди.

Про це повідомляється у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського,

У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Відзначено 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів.

Найхолодніше в столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +15 градусів, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6 градусів.

Також у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, це 93% кліматичної норми. У липні кияни пережили найспекотнішу ніч за 100 років.

Як кажуть кліматологи, це лише початок. Вони прогнозують, що клімат в Україні ставатиме теплішим і посушливішим.

До 2100 року територія буде поступово ставати схожа на пустелю з південного сходу на північний захід. Це принесе з собою сухе і спекотне літо. Довгі посушливі періоди будуть чергуватися з короткими, але сильними зливами.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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