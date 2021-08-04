Хай упокоїться вона з миром...

Поліцейським вночі надійшло повідомлення від жителя Мелітополя про те, що він став свідком моторошної події

У Мелітополі Запорізької області 3 серпня чоловік автомобілем смертельно травмував власну дружину, роздавивши її колесами авто. Після цього він зник з місця ДТП.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Запорізької області.

До поліції зателефонував свідок трагедії. Він розповів, що у дворі будинку стався конфлікт між подружжям. В результаті п'яний чоловік за кермом ГАЗ-2705 наїхав на жінку, яка стояла поруч. Постраждала померла на місці, а водій втік геть.

Після цього для розшуку зловмисника поліція ввела операцію "Перехоплення".

Правоохоронці склали опис автомобіля і розіслали орієнтування в територіальні відділи поліції. Приблизно через 5 годин чоловіка затримали в місті Оріхові Запорізької області.

Що це було - навмисне вбивство або нещасний випадок, належить з'ясувати слідству.

Як пише РИА Мелітополь, у 26-річної жінки, яку збив на смерть чоловік у Мелітополі, залишилося двоє маленьких дітей. Зараз вони перебувають під опікою бабусі.

Друзі загиблої оголосили збір коштів на допомогу її дочкам - молодшій немає і півроку, старшій майже 3 роки.

Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.

Як повідомляла Politeka, кількість жертв ДТП з українцями в Польщі збільшилася: з'явилися нові відомості.

Також Politeka писала, що батько і 15-річний син загинули через фатальну помилку, кадри з місця ДТП.