Да упокоится она с миром...

Полицейским ночью поступило сообщение от жителя Мелитополя о том, что он стал свидетелем жуткого события

В Мелитополе Запорожской области 3 августа мужчина автомобилем смертельно травмировал собственную жену, раздавив ее колесами авто. После этого он скрылся с места ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

В полицию позвонил свидетель трагедии. Он рассказал, что во дворе дома произошел конфликт между супругами. В результате пьяный мужчина за рулем ГАЗ-2705 наехал на женщину, которая стояла рядом. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель сбежал прочь.

После этого для розыска злоумышленника полиция ввела операцию "Перехват".

Правоохранители составили описание автомобиля и разослали ориентировку в территориальные отделы полиции. Примерно через 5 часов мужчину задержали в городе Орехове Запорожской области.

Что это было – намеренное убийство или несчастный случай, предстоит выяснить следствию.

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