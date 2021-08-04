Яке 5 серпня свято, прикмети і головні заборони

Православна церква 5 серпня вшановує пам'ять святих Феофіла, Трохима та Почаївську ікону Божої Матері. За народним календарем відзначається свято Трохима Безсонника.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

У 1559 р. грецький митрополит Неофіт, повертаючись з Москви через Волинь, зупинився на нічліг у будинку благочестивої поміщиці, власниці Почаєва Анни Гойської. На знак подяки за гостинність він благословив господиню іконою Пресвятої Богородиці.

Тридцять років ікона простояла в будинковій каплиці, а потім почала випускати ночами таємниче світіння. Після того як брат Анни Пилип Козинський, сліпий від народження, прозрів по молитві перед святим образом, Гойська пожертвувала її ченцям Почаївської гори.

Почаївська ікона Божої Матері належить до числа найбільш шанованих святинь нашої Церкви. Поряд з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять християни також інших сповідань.

Згідно з переказами, святі Феофіл і Трохим постраждали за часів правління імператора Діоклетіана (кінець III–початок IV століття), коли були гоніння на християн. Їм пропонували відректися від Христа і принести жертву язичницьким ідолам. Вони відмовилися виконувати цю вимогу, за що були жорстоко покарані.

Чоловіків катували, перебили коліна, а потім кинули в багаття. Але полум'я не обпалило їх тіла, вони вийшли живими і неушкодженими і почали ще більше прославляти Христа. Мучителі зрозуміли, що не зможуть зломити волю святих, тому обезголовили їх.

Що не можна робити 5 серпня

Не можна сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть вести себе поруч з тобою цілий місяць.

У той же час забороняється рубати гілки калини. Це принесе в будинок нещастя.

Не рекомендується в цей день довго залежуватися в ліжку. В іншому випадку удачі в справах можна не чекати.

Самотнім хлопцям не варто ходити в ліс. Наші предки вірили, що русалки в цей час там водять хороводи і можуть напустити на мандрівника лихоманку.

Прикмети 5 серпня

Сни в цю дату віщі і обов'язково збудуться.

Якщо павук свою павутину направляє в бік півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.

На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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