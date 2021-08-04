Какой 5 августа праздник, приметы и главные запреты

Православная церковь 5 августа чтит память святых Феофила, Трофима и Почаевскую икону Божией Матери. По народному календарю отмечается праздник Трофима Бессонника.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

В 1559 г. греческий митрополит Неофит, возвращаясь из Москвы через Волынь, остановился на ночлег в доме благочестивой помещицы, владелицы Почаева Анны Гойской. В благодарность за гостеприимство он благословил хозяйку иконой Пресвятой Богородицы.

Тридцать лет икона простояла в домовой часовне, а затем начала испускать по ночам таинственное свечение. После того как брат Анны Филипп Козинский, слепой от рождения, прозрел по молитве пред святым образом, Гойская пожертвовала ее инокам Почаевской горы.

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь нашей Церкви. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят христиане и других исповеданий.

Согласно преданию, святые Феофил и Трофим пострадали во времена правления императора Диоклетиана (конец III–начало IV века), когда были гонения на христиан. Им предлагали отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Они отказались выполнять это требование, за что были жестоко наказаны.

Мужчин пытали, перебили колени, а затем бросили в костер. Но пламя не опалило их тела, они вышли живыми и невредимыми и начали еще больше прославлять Христа. Мучители поняли, что не смогут сломить волю святых, поэтому обезглавили их.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя грустить и ссориться. Считается, что как сегодня будешь вести себя с людьми, так люди будут вести себя рядом с тобой целый месяц.

В то же время запрещается рубить ветки калины. Это принесёт в дом несчастье.

Не рекомендуется в этот день долго залеживаться в постели. В противном случае удачи в делах можно не ждать.

Одиноким парням не стоит ходить в лес. Наши предки верили, что русалки в это время там водят хороводы и могут напустить на странника лихорадку.

Приметы 5 августа

Сны в эту дату вещие и обязательно сбудутся.

Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.

На рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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