Подробиці ДТП розповіли правоохоронці
У Фастівському районі Київської області на трасі "Київ-Одеса" сталася ДТП з постраждалими. Аварія трапилася на 16-му кілометрі.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.
За даними правоохоронців, аварія сталася сьогодні, 2 серпня, близько шостої вечора. На 16 км автодороги "Київ - Одеса" на зупинці громадського транспорту "Чабани-2" пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою.
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В результаті ДТП є постраждалі. Однак ні кількість травмованих, ні ступінь тяжкості поранень не повідомили.
"Попередньо, водій вантажівки несподівано зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не встиг відреагувати на зміну дорожньої обстановки і скоїв зіткнення з вантажівкою", - йдеться в повідомленні.
Патрульні також попередили водіїв, що через ДТП на трасі Одеського напрямку можливе утруднення руху в напрямку Києва. На місці аварії працюють слідчі та медики.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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