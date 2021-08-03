Подробности ДТП рассказали правоохранители

В Фастовском районе Киевской области на трассе "Киев — Одесса" произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась на 16-ом километре.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня, 2 августа, около шести вечера. На 16 км автодороги "Киев - Одесса" на остановке общественного транспорта "Чабаны-2" пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП есть пострадавшие. Однако ни количество травмированных, ни степень тяжести ранений не сообщили.

"Предварительно, водитель грузовика неожиданно остановился, а водитель автобуса, который двигался за ним, не успел отреагировать на изменение дорожной обстановки и совершил столкновение с грузовиком", - говорится в сообщении.

Патрульные также предупредили водителей, что из-за ДТП на трассе одесского направления возможно затруднение движения в направлении Киева. На месте аварии работают следователи и медики.



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