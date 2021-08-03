На Буковині чоловік з Німеччини щодня прибирає пляж

Як передає Politeka.net, про туриста розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Приїхавши в Україну, Вільм Мюллер не зміг змиритися зі сміттям на березі Дніпра.

65-річний чоловік на Буковині проїздом - він мандрівник. Побачивши Дністер він вирішив розбити неподалік табір, але був неприємно здивований безладом, який панував на березі річки.

Вільм вже знаходиться тут тиждень, і кожен день у нього починається з прибирання.

За його словами, схожа проблема зі сміттям є не тільки в Україні. Тому в усі свої подорожі возить спеціальну палицю.

"Я прибираю завжди, я роблю це не тільки тут. А скрізь, де зупиняюся зі своїм наметом. У багатьох країнах брудно і смітять однаково", - розповів чоловік.

Таким чином він хоче привернути увагу місцевих жителів до проблеми, але бажаючих йому допомогу виявилося не так багато.

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