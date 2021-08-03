На Буковине мужчина из Германии каждый день убирает пляж
Как передает Politeka.net, о туристе рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Приехав в Украину Вильм Мюллер не смог смириться с мусором на берегу Днепра.
65-летний мужчина на Буковине проездом - он путешественник. Увидев Днестр он решил разбить неподалеку лагерь, но был неприятно удивлен бардаком, который царил на берегу реки.
Вильм уже находится здесь неделю, и каждый день у него начинается с уборки.
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По его словам, похожая проблема с мусором есть не только в Украине. Поэтому во все свои путешествия возит специальную палку.
"Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно и мусорят одинаково", - рассказал мужчина.
Таким образом он хочет привлечь внимание местных жителей к проблеме, но желающих ему помощь оказалось не так много.
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