На Буковине мужчина из Германии каждый день убирает пляж

Как передает Politeka.net, о туристе рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Приехав в Украину Вильм Мюллер не смог смириться с мусором на берегу Днепра.

65-летний мужчина на Буковине проездом - он путешественник. Увидев Днестр он решил разбить неподалеку лагерь, но был неприятно удивлен бардаком, который царил на берегу реки.

Вильм уже находится здесь неделю, и каждый день у него начинается с уборки.

По его словам, похожая проблема с мусором есть не только в Украине. Поэтому во все свои путешествия возит специальную палку.

"Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно и мусорят одинаково", - рассказал мужчина.

Таким образом он хочет привлечь внимание местных жителей к проблеме, но желающих ему помощь оказалось не так много.

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