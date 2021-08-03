Вони познайомилися тільки 2 тижні тому

У Львові через негоду обірвалося життя молодої пари

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Трагічний інцидент стався 1 липня - через сильний ураган на молодих людей впала гілка з поваленого дерева.

Від отриманих травм вони померли на місці.

Познайомилися хлопець з дівчиною два тижні тому в Інтернеті.

Загиблим виявився 20-річний курсант Академії Сухопутних військ України родом з Вінниці.

Андрій прийшов на побачення з букетом і хотів запропонувати дівчині зустрічатися, розповів знайомий хлопця.

"Був майбутнім артилеристом, був на хорошому рахунку, непогано вчився, був відповідальний. Фактично канікулярна відпустка у нього повинна була початися через тиждень, кілька днів він повинен був бути у відпустці", - повідомили в навчальному закладі.

Про загиблу 18-річній львів'янці відомо небагато.

На місці трагедії досі лежить букет, який Андрій хотів подарувати дівчині.

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