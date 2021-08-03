У Львові через негоду обірвалося життя молодої пари
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Трагічний інцидент стався 1 липня - через сильний ураган на молодих людей впала гілка з поваленого дерева.
Від отриманих травм вони померли на місці.
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Познайомилися хлопець з дівчиною два тижні тому в Інтернеті.
Загиблим виявився 20-річний курсант Академії Сухопутних військ України родом з Вінниці.
Андрій прийшов на побачення з букетом і хотів запропонувати дівчині зустрічатися, розповів знайомий хлопця.
"Був майбутнім артилеристом, був на хорошому рахунку, непогано вчився, був відповідальний. Фактично канікулярна відпустка у нього повинна була початися через тиждень, кілька днів він повинен був бути у відпустці", - повідомили в навчальному закладі.
Про загиблу 18-річній львів'янці відомо небагато.
На місці трагедії досі лежить букет, який Андрій хотів подарувати дівчині.
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