Во Львове из-за непогоды оборвалась жизнь молодой пары
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Трагический инцидент произошел 1 июля - из-за сильного урагана на молодых людей упала ветка из поваленного дерева.
От полученных травм они скончались на месте.
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Познакомились парень с девушкой две недели назад в интернете, а парке они встретились на свидании.
Погибшим оказался 20-летний курсант академии сухопутных войск Украины родом из Винницы.
Андрей пришел на свидание с букетом и хотел предложить девушке встречаться, рассказал знакомый парня.
"Был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должна была начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске ", - сообщили в учебном заведении.
О погибшей 18-летней львовянке известно немного.
На месте трагедии до сих пор лежит букет, который Андрей хотел подарить девушке.
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