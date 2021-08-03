Они познакомились только 2 недели назад

Во Львове из-за непогоды оборвалась жизнь молодой пары

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагический инцидент произошел 1 июля - из-за сильного урагана на молодых людей упала ветка из поваленного дерева.

От полученных травм они скончались на месте.

Познакомились парень с девушкой две недели назад в интернете, а парке они встретились на свидании.

Погибшим оказался 20-летний курсант академии сухопутных войск Украины родом из Винницы.

Андрей пришел на свидание с букетом и хотел предложить девушке встречаться, рассказал знакомый парня.

"Был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должна была начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске ", - сообщили в учебном заведении.

О погибшей 18-летней львовянке известно немного.

На месте трагедии до сих пор лежит букет, который Андрей хотел подарить девушке.

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