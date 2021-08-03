У нашій країні клімат кардинально зміниться
Клімат в Україні ставатиме теплішим і посушливішим. Клімат стане схожому на Австралію. Принаймні, про це говорять вчені і кліматологи.
Голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий розписав у Facebook, чого чекати від погоди до 2100 року.
Спекотне і сухе літо
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Територія буде поступово ставати схожа на пустелю з південного сходу на північний захід. Це принесе з собою сухе і спекотне літо. Довгі посушливі періоди будуть чергуватися з короткими, але сильними зливами.
Температурні гойдалки взимку
Періодично до нас будуть надходити аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами. Разом з тим довготривалих снігових періодів ставатиме менше.
Погодні аномалії
Непередбачуваний клімат призведе до збільшення частоти та інтенсивності інших аномалій: пожеж, посух, торнадо, ураганів, сильних опадів.
Втрата чорноземів
Через кліматичні зміни більшість знаменитих українських чорноземів перетвориться на зону "ризикованого землеробства". Нові умови дозволять успішно вирощувати тільки пшеницю і соняшники.
Міграція флори і фауни
Вже зараз до нас переселилися небачені до цього рожеві пелікани, шакали і степові лисиці з Центральної Азії. А зовсім скоро фауну України можуть поповнити нові види отруйних змій, сухопутні черепахи, багато комах і птахів.
До 2100 року загальна температура планети зросте на 2-2,5 градусів. Якщо середня температура підніметься на 3-4 градуси, Україна досить швидко ризикує перетворитися на пустелю.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
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