Погода будет не такой, как все ждут

В нашей стране климат кардинально изменится

Климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Климат станет похожем на Австралию. По крайней мере, об этом говорят ученые и климатологи.

Глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой рассписал в Facebook, чего ждать от погоды к 2100 году.

Жаркое и сухое лето

Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад. Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

Температурные качели зимой

Периодически к нам будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем долговременных снежных периодов будет становиться меньше.

Погодные аномалии

Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.

Потеря черноземов

Из-за климатических изменений большинство знаменитых украинских черноземов превратится в зону "рискованного земледелия". Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи.

Миграция флоры и фауны

Уже сейчас к нам переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну Украины могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц.

К 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градусов. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.