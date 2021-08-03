Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів, 2,7 млрд з яких безоплатно отримає Україна

Про це передавати заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що таке рішення прийняли Керуючі МВФ більшістю голосів ввечері 2 серпня.

В офіційному повідомлення МВФ відзначається, що це-найбільший розподіл СПЗ в історії фонду.

«Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки. Особливо це допоможе нашим найбільш вразливим державам-членам, яким важче впоратися з наслідками кризи, викликаного COVID-19 », - заявила Крісталіна Георгієва.

Інформацію також підтвердивши в офісі президента України.

Зокрема там зазначили, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризису і стимулювати нашу економіку. Також акцентували на важливості збереження співпраці з МВФ.

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