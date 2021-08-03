Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов, 2,7 млрд из которых безвозмездно получит Украина

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такое решение приняли управляющие МВФ большинством голосов вечером 2 августа.

В официальном сообщении МВФ отмечается, что это – самое крупное распределение СПЗ в истории фонда.

«Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19», – заявила Кристалина Георгиева.

Решение о выделении средств вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - отметил Рашкован.

Информацию также подтвердили в Офисе президента Украины.

В частности там отметили, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Также акцентировали на важности сохранения сотрудничества с МВФ.

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