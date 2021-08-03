На Херсонщині фермери змушені утилізувати врожай огірків

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Максим Сипко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, причина цьому проста-овочі просто не захотіли приймати в магазинах.

"Ось так ми сьогодні здаємо огірочок. На ринку сказали, що потрібен колючий і з квіточками по 2 гривні (за кг - ред). Наш по гривні брати не захотіли. Сказали, що якість погана", - поділився чоловік.

Судячи з усього огірки тепер підуть на корм баранів.

"А ось оптовики, вони сказали, що піде. Ось так ми фермера заробляємо", - розповів чоловік.

У коментарях під постом українці поспівчували фермеру.

"Перекупка знахабніла в край, вони заробляють на багато більше ніж виробник, який працює як віл", "Боже, бідні люди скільки праці і нервів і ще нікуди їх дівати, мені дуже шкода ваша праця", - писали під відео.

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