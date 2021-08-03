На Херсонщине фермеры вынуждены утилизировать урожай огурцов
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Максим Сыпко на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, причина этому проста - овощи просто не захотели принимать в магазинах.
"Вот так мы сегодня сдаем огурчик. На рынке сказали, что нужен колючий и с цветочками по 2 гривны (за кг - ред). Наш по гривне брать не захотели. Сказали, что качество плохое", - поделился мужчина.
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Судя по всему огурцы теперь пойдут на корм баранам.
"А вот оптовики, они сказали, что пойдет. Вот так мы фермера зарабатываем", - рассказал мужчина.
В комментариях под постом украинцы посочувствовали фермеру.
"Перекупка обнаглела в край, они зарабатывают на много больше чем производитель, который пашет как вол", "Боже, бедные люди сколько труда и нервов и ещё некуда их девать, мне очень жаль ваш труд", - писали под видео.
Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.
Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.
Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году – плюс 35,9%.