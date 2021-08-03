Дізнайтеся про найважливіше свято і традиції 4 серпня

Православна церква 4 серпня вшановує пам'ять святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі день назвали «Марія Добрий день», «Марія Ягідниця».

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

За найбільш популярною версією, в Євангелії від Луки говориться, що Марія Магдалина була блудницею. А до Христа - і праведного життя - вона приєдналася лише після того, як той вигнав з неї сім бісів. І ось після цього Марія Магдалина стала ревною берегинею віри.

А ось в Євангелії від Іоанна про блуд Марії Магдалини вже немає ні слова. Більш того, за іншою версією, ця Марія - одна з сестер Лазаря, якого воскресив Ісус. І саме вона омила ноги Христу під час Таємної вечері, обтерши їх потім власним волоссям. І ця версія стає все популярнішою в останні роки.

Так чи інакше, Марія Магдалина була єдиною, хто не втік в страху, коли Христа схопила варта. Вона залишилася зі Спасителем до останнього. І саме Марії Магдалині першою з'явився Ісус Христос після Свого воскресіння.

4 серпня: традиції і що не можна робити

День Марії Магдалини в православ'ї не відзначається настільки ж широко, як в католицизмі. Однак в храмах в цей день все одно служать спеціальні святкові служби.



Цілющою вважалася зібрана в цей день чорна смородина. Однак ходити збирати ягоду можна було лише після відвідин служби в храмі. З цієї смородини робили цілющі настоянки і зимові заготовки, щоб взимку рятуватися від хвороб.



Для захисту будинку від злих сил і неприємностей на Марію Магдалину обов'язково потрібно змести павутину з вікон. Найкраще це робити гілками, що були зібрані на Трійцю.

Також прийнято знімати і прати фіранки, або хоча б просто розкривати їх якомога ширше – щоб будинок наситився "мар'їним світлом", тобто сонячними променями в цей день.

У цей день не можна важко фізично працювати, особливо жінкам. Не можна також займатися тістом. Вважалося, що це принесе господині фінансові труднощі.

Прикмети 4 серпня

Сильна роса 4 серпня – до поганого врожаю льону.

Гроза на Магдалину - буде хороший урожай зернових.

4 серпня - час викопувати цибулини квітів, скоро можуть бути заморозки.

Жаби голосно квакають - до негоди.

Якщо опеньки з'явилися 4 серпня, то грибів восени мало буде.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.