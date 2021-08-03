Узнайте о самом важном празднике и традициях 4 августа

Православная церковь 4 августа чтит память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. В народе день назвали «Марья добрый день», «Мария Ягодница».

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

По наиболее популярной версии, в Евангелии от Луки говорится, что Мария Магдалина была блудницей. А к Христу – и праведной жизни – она присоединилась лишь после того, как тот изгнал из нее семь бесов. И вот после этого Мария Магдалина стала ревностной хранительницей веры.

А вот в Евангелии от Иоанна о блуде Марии Магдалины уже нет ни слова. Более того, по иной версии, эта Мария – одна из сестер Лазаря, которого воскресил Иисус. И именно она омыла ноги Христу во время Тайной вечери, обтерев их затем собственными волосами. И эта версия становится все популярнее в последние годы.

Так или иначе, Мария Магдалина была единственной, кто не бежал в страхе, когда Христа схватила стража. Она осталась со Спасителем до последнего. И именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос после своего воскрешения.

4 августа: традиции и что нельзя делать

День Марии Магдалины в православии не отмечается столь же широко, как в католицизме. Однако в храмах в этот день все равно служат специальные праздничные службы.



Целебной считалась собранная в этот день черная смородина. Однако ходить собирать ягоду можно было лишь после посещения службы в храме. Из этой смородины делали целебные настойки и зимние заготовки, чтобы зимой спасаться от болезней.



Для защиты дома от злых сил и неприятностей на Марию Магдалину обязательно нужно смести паутину с окон. Лучше всего это делать ветками, что были собраны на Троицу.

Также принято снимать и стирать занавески, или хотя бы просто распахивать их как можно шире – чтобы дом напитался "марьиным светом", то есть солнечными лучами в этот день.

В этот день нельзя тяжело физически работать, особенно женщинам. Нельзя также заниматься тестом. Считалось, что это принесет хозяйке финансовые трудности.

Приметы 4 августа

Сильная роса 4 августа – к плохому урожаю льна.

Гроза на Магдалину – будет хороший урожай зерновых.

4 августа – время выкапывать луковицы цветов, скоро могут быть заморозки.

Лягушки громко квакают – к непогоде.

Если опята появились 4 августа, то грибов осенью мало будет.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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