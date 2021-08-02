Дівчина в Києві встигла зібрати біля себе велику кількість людей

Вона була лише в нижній білизні та виконала кілька трюків на очах у перехожих і правоохоронців. Інцидент стався на вулиці Заньковецькій у Києві.

Про це повідомив Telegram-канал KIEVMAP.

На розміщеному в мережі ролику видно, що киянка запригнула та прокрутилася на знаку тримаючись ногами і однією рукою. Перфоманс дівчини, одягненої в чорну білизну і черевики з каблуками, тривав не дуже довго. Втім, вона встигла зібрати біля себе велику кількість людей, які спостерігали за танцями.

"Звичайний день в центрі", - говориться підписи до ролика.

Правоохоронці, які проходили повз і побачили дівчину, вирішили зупинитися. Втім, оскільки нічого забороненого танцівниця не вчинила, питань від поліцейського і нацгвардійців до неї не виникло.

В даному випадку мова може йти максимум про дрібне хуліганство. Це за умови, якщо хтось напише відповідну заяву. І це ще потрібно буде довести, що тут було образливе чіпляння до громадян або дії, які порушили громадський порядок.

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