Дівчина в Києві встигла зібрати біля себе велику кількість людей
Вона була лише в нижній білизні та виконала кілька трюків на очах у перехожих і правоохоронців. Інцидент стався на вулиці Заньковецькій у Києві.
Про це повідомив Telegram-канал KIEVMAP.
На розміщеному в мережі ролику видно, що киянка запригнула та прокрутилася на знаку тримаючись ногами і однією рукою. Перфоманс дівчини, одягненої в чорну білизну і черевики з каблуками, тривав не дуже довго. Втім, вона встигла зібрати біля себе велику кількість людей, які спостерігали за танцями.
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"Звичайний день в центрі", - говориться підписи до ролика.
Правоохоронці, які проходили повз і побачили дівчину, вирішили зупинитися. Втім, оскільки нічого забороненого танцівниця не вчинила, питань від поліцейського і нацгвардійців до неї не виникло.
В даному випадку мова може йти максимум про дрібне хуліганство. Це за умови, якщо хтось напише відповідну заяву. І це ще потрібно буде довести, що тут було образливе чіпляння до громадян або дії, які порушили громадський порядок.
Нагадаємо, у гуртожитку столичного університету стався дебош.
Як повідомляла Politeka раніше, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.
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