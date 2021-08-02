Девушка в Киеве успела собрать возле себя большое количество людей
Она была только в нижнем белье и исполнила несколько трюков на глазах у прохожих и правоохранителей. Инцидент произошел на улице Заньковецкой в Киеве.
Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.
На размещенном в сети ролике видно, что киевлянка запрыгнула и прокрутилась на знаке держась ногами и одной рукой. Перфоманс девушки, одетой в черное белье и ботинки с каблуками, длился не очень долго. Впрочем, она успела собрать возле себя большое количество людей, которые наблюдали за танцами.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Экс-участник Х-Фактора потерял голову от 54-летней Сумской: "Виталька, ты видел?"
Звезда "Голосу країни" и муж Алены Мозговой сообщил о трагедии: "Васю убили..."
Победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."
Редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
"Обычный день в центре", – говориться подписи к ролику.
Правоохранители, которые проходили мимо и увидели девушку, решили остановиться. Впрочем, поскольку ничего запрещенного танцовщица не совершила, вопросов от полицейского и нацгвардейцев к ней не возникло.
В данном случае речь может идти максимум о мелком хулиганстве. Это при условии, если кто-то напишет соответствующее заявление. И это еще нужно будет доказать, что здесь было оскорбительное приставание к гражданам или действия, которые нарушили общественный порядок.
Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.
Как сообщала Politeka ранее, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни.
Ранее сообщалось, что в Одессе вандалы изуродовали памятник казацкому атаману.