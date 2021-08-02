Девушка в Киеве успела собрать возле себя большое количество людей

Она была только в нижнем белье и исполнила несколько трюков на глазах у прохожих и правоохранителей. Инцидент произошел на улице Заньковецкой в Киеве.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

На размещенном в сети ролике видно, что киевлянка запрыгнула и прокрутилась на знаке держась ногами и одной рукой. Перфоманс девушки, одетой в черное белье и ботинки с каблуками, длился не очень долго. Впрочем, она успела собрать возле себя большое количество людей, которые наблюдали за танцами.

"Обычный день в центре", – говориться подписи к ролику.

Правоохранители, которые проходили мимо и увидели девушку, решили остановиться. Впрочем, поскольку ничего запрещенного танцовщица не совершила, вопросов от полицейского и нацгвардейцев к ней не возникло.

В данном случае речь может идти максимум о мелком хулиганстве. Это при условии, если кто-то напишет соответствующее заявление. И это еще нужно будет доказать, что здесь было оскорбительное приставание к гражданам или действия, которые нарушили общественный порядок.

Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.

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